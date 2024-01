Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sattelschlepper ohne gültige Fahrerlaubnis geführt

Ruppertsweiler (ots)

Am Sonntag, 21.01.2024, gegen 14.00 Uhr wurde der 43-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine samt Sattelanhänger in Ruppertsweiler, am Ständenhof durch Beamte der Polizeiinspektion Dahn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der ersten Inaugenscheinnahme fiel auf, dass sowohl bei der Zugmaschine als auch beim Anhänger die Hauptuntersuchung als auch die Sicherheitsprüfung bereits in 2023 abgelaufen waren. Weiterhin konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ersatzfahrer angefordert wurde. Bei der Überprüfung der Fahrerkarte des Ersatzfahrers konnte auf dieser eine Vielzahl von Verstößen festgestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die beiden Fahrer und den Halter der Fahrzeuge wurden eingeleitet. /pidn

