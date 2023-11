Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto mutwillig zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Offenbar mutwillig haben unbekannte Täter in der Halloween-Nacht ein Auto in der Albert-Schweitzer-Straße beschädigt. Am Mittwoch entdeckte der Halter des Opel Vivaro, dass die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Vermutlich in der gleichen Nacht wurde in der Leipziger Straße ein Pkw mit Ketchup beschmiert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Halter Glück: Die Tomatensauce ließ sich wieder entfernen; ein Schaden am Lack dürfte nicht entstanden sein. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell