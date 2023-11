Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit endet mit Schlägen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Polizei eine Schlägerei in der Burgstraße gemeldet. Zwischen einem 25-Jährigen und einem zurzeit noch unbekannten Mann, kam es gegen 4 Uhr, unterhalb des Rathauses - bei den Bushaltestellen - zum Streit. Der Disput eskalierte dahingehend, dass der unbekannte Streithahn zwei Freunde zur Hilfe rief, die den 25-jährigen anschließend mit Schlägen malträtierten. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

