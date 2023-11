Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Gaststätte eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Als der Betreiber einer Vereinsgaststätte in der Friedenstraße diese am frühen Mittwochmorgen betrat, erlebte er eine böse "Überraschung". In sein Lokal war eingebrochen worden. Umgehend informierte er die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 3 Uhr und 3:30 Uhr Zugang zu dem Vereinsheim und suchten nach Geld. Die Einbrecher nahmen einen dreistelligen Betrag aus der Kasse. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten es die Langfinger auch auf die Spielautomaten abgesehen. Beute konnte dort aber nicht gemacht werden. Zeugen, die zu der entsprechenden Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

