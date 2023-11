Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit zwischen Autofahrern endet mit einer Bedrohung

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Passant meldete sich am Mittwochmorgen bei der Polizei und gab an, auf der Mannheimer Straße Zeuge eine Bedrohung geworden zu sein. Laut seinen Angaben hielten zwei Fahrzeuge an einer roten Ampel, wobei beide Fahrer einen lautstarken Streit austrugen. Der Fahrer eines BMW SUVs stieg aus seinem Wagen aus und kam mit einem Schlagwerkzeug in der Hand auf den anderen Pkw zu. Hierbei forderte er den zweiten Fahrer zum Aussteigen auf und versuchte dessen Tür zu öffnen. Da die Ampel aber wieder Grün zeigte, fuhr der Geschädigte los. Laut der Beschreibung des Zeugen sei der SUV-Fahrer zwischen 50 und 60 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Er habe wenig Haare und trug zur Tatzeit einen blauen Jogginganzug. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Bedrohung aufgenommen und bittet den unbekannten Geschädigten des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 zu melden. |kfa

