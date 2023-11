Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Otterberg (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L382 verletzte sich am späten Mittwochvormittag ein Motorradfahrer. Der Mann war zusammen mit seiner Sozia auf dem Weg von Baalborn in Richtung Otterberg. Nach Angaben der Verkehrsunfallbeteiligten setzte der Zweiradfahrer an, um zwei Autos, die vor ihm fuhren, zu überholen. Als der direkt vor ihm fahrende VW Touran ebenfalls zum Überholen ausscherte, stieß er gegen die BMW-Maschine. Hierdurch stürzte der 71-jährige Fahrer mit seiner 51-jährigen Begleitung zu Boden. Der Mann zog sich hierbei Verletzungen zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte den Mann im Anschluss in ein Krankenhaus. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt. An beiden Wagen und dem Motorrad entstand Sachschaden. Da die BMW nicht mehr fahrbereit war, wurde das Gefährt abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des genauen Unfallhergangs eingeleitet. |kfa

