LPI-EF: Einbrecher gestellt

Erfurt (ots) - In Erfurt wurden innerhalb von 19 Stunden drei Kleinkrafträder als gestohlen gemeldet. In der Nacht zu Donnerstag verschwand am Alfred-Delp-Ring ein geparktes schwarzes Moped der Marke Taizhou Chuan im Wert von 2.000 Euro. Am Donnerstagmorgen schlugen Diebe am Karl-Reimann-Ring zu und stahlen einen vor dem Wohnhaus abgestellten blauen Roller der Marke Generic Motors im Wert von 600 Euro. Am Jakob-Kaiser-Ring hatte eine Anwohnerin in der vergangenen Nacht ...

