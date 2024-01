Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl in einem Bekleidungsmarkt in der Winzler Straße

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter entwendeten einer 75-jährigen Frau während des Einkaufes am Freitag, zwischen 12:00 und 12:30 Uhr, unbemerkt ihre dunkelbraune Geldbörse mit 200 Euro Bargeld, divbersen Ausweisen und einer EC-Karte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

