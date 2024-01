Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Schifferstadt (ots)

Am 05.01.2024 gegen 14:30 Uhr kam es in der Mannheimer Straße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall in einer dortigen Engstelle. Hierbei wurde einem Fahrschulauto (Privatfahrt) durch einen entgegenkommenden PKW (vermutlich BMW) mittels Lichthupe der Vorrang signalisiert. Als das Fahrschulauto in die Engstelle eingefahren war, fuhr auch der entgegenkommende PKW in die Engstelle, sodass das Fahrschulauto -einen Zusammenstoß verhindern- ausweichen musste und dabei mit dem Außenspiegel einen geparkten PKW streifte. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

