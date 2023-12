Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Bahnunfall, Unfall zwischen Lkw und Pkw

Reutlingen (ots)

In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Hohenbergstraße im Stadtteil Oferdingen ist ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag eingebrochen. Zwischen 14.30 Uhr und 17.50 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus und durchwühlte nachfolgend in mehreren Zimmern die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Gomadingen (RT): Kollision zwischen Transporter und Zug

Glücklicherweise einen glimpflichen Ausgang hatte der Zusammenstoß eines Transporters mit einem Zug der Schwäbischen-Alb-Bahn am Freitagmittag. Ein 34-Jähriger war gegen 14 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito auf der Verbindungsstraße von der K 6734 herkommend unterwegs und wollte am Bahnübergang vor der Einmündung in die L 230 abbremsen. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Rutschen und wurde von der in Richtung Münsingen fahrenden Bahn erfasst. Der 54 Jahre alte Fahrer des unbesetzten Zuges hatte keine Chance einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Unfallverursacher wurde ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf 2.500 Euro. Gegen 15.30 Uhr war der Unfall aufgenommen und der Bahnverkehr konnte fortgesetzt werden. (ms)

Balingen (ZAK): Auf die Gegenfahrbahn gerutscht

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Freitagvormittag auf der L 440 ereignet hat. Ein 27-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit seinem Sattelzug Volvo auf der Landesstraße von Tieringen in Richtung Balingen unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte und zu schnell fuhr, kam er in der sogenannten Schaukurve mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Anhänger eines Mercedes ML eines 42-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Während der Mercedes unbeschädigt geblieben sein dürfte, beziffern sich die Sachschäden an dem Anhänger, am auf dem Anhänger geladenen Pkw und der Sattelzugmaschine auf geschätzte 16.000 Euro. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell