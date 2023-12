Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf B 28 bei Rottenburg

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall auf B 28

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 28, zwischen Rottenburg und Seebronn, ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen zufolge war kurz nach 17.30 Uhr eine 51 Jahre alte Frau mit einem Mercedes auf der Straße Eratskirche in Richtung Bundesstraße unterwegs und wollte nach links auf die B 28 in Richtung Seebronn abbiegen. Dabei kam es zur streifenden Kollision mit dem aus dieser Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigen BMW einer 59-Jährigen. Der BMW wurde dadurch gedreht und auf den Linksabbiegerstreifen des Gegenverkehrs abgewiesen. Dort stieß er mit einem Ford zusammen, der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde. Außerdem kollidierte der schleudernde BMW noch mit einem VW Transporter, dessen 35 Jahre alter Fahrer in Richtung Seebronn unterwegs war. Beim Unfall wurden die BMW-Lenkerin sowie alle vier Insassen des Ford, darunter auch zwei Minderjährige im Alter von sieben und 16 Jahren, verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 49-jährige Beifahrerin im Ford schwere Verletzungen erlitten. Den Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen, die alle abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf ungefähr 30.000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme war die B 28 bis circa 20.30 Uhr voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell