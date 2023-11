POL-RT: Warnhinweis der Polizei zur sofortigen Verbreitung insbesondere über den Rundfunk.

Reutlingen (ots) - Münsingen (RT): Kollision mit Gegenverkehr Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der K 6769 erlitten. Gegen sieben Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem Hyundai auf der Kreisstraße in Richtung Gundelfingen unterwegs, als der Wagen auf winterglatter Fahrbahn in ...

mehr