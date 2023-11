Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Rauch aus Heizraum; Arbeitsunfall; Einbruch in Schulen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Kollision mit Gegenverkehr

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der K 6769 erlitten. Gegen sieben Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem Hyundai auf der Kreisstraße in Richtung Gundelfingen unterwegs, als der Wagen auf winterglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit dem entgegenkommenden VW einer 51-Jährigen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Hyundai um die eigene Achse. Die VW-Lenkerin, die beim Zusammenstoß verletzt worden war, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 30.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Ohmden (ES): Rauch aus Heizraum

Vermutlich ein Defekt an einer Heizung ist die Ursache für einen Einsatz am Dienstagabend im Dorfwiesenweg, zu dem Feuerwehr und Polizei ausgerückt sind. Gegen 19.25 Uhr wurde von einer Bewohnerin Rauch im Heizraum eines dortigen Einfamilienhauses festgestellt, woraufhin die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Die Feuerwehr, die sich mit vier Fahrzeugen und 27 Mann vor Ort befand, konnte die Ursache rasch identifizieren und Entwarnung geben. Nach jetzigem Erkenntnisstand kam es weder zu Personen- noch zu Sachschäden. (jp)

Balingen (ZAK): Arbeitsunfall

Eine schwer verletzte Person ist die Folge eines Arbeitsunfalls, der sich am Mittwochvormittag bei einer Firma in einem Balinger Industriegebiet ereignet hat. Gegen 9.50 Uhr fuhr der 48-jährige Fahrzeugführer eines Gabelstaplers rückwärts und touchierte hierbei einen anderen Arbeiter. Der 33-jährige Mann erlitt hierdurch so schwere Verletzungen, dass er vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt medizinisch versorgt werden musste. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beamte der Verkehrspolizei sowie des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls aufgenommen. (ts)

Balingen (ZAK): Einbruch in Schulen

Wohl ein und derselbe bislang unbekannte Täter ist im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, in zwei Schulen in der Liegnitzer Straße eingebrochen. Der Kriminelle drang gewaltsam durch das Einschlagen von Fensterscheiben in beide Schulgebäude ein, brach im Inneren weitere Räume auf und durchwühlte diese. Ob der Täter etwas entwendete, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Balingen hat gemeinsam mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (ts)

