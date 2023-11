Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Dachstuhlbrand

Reutlingen (ots)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Dachstuhlbrand

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt aktuell aufgrund eines Dachstuhlbrandes, welcher sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Filderstadt-Plattenhart ereignet hat. Gegen 23.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle zunächst ein abgerissenes Stromkabel gemeldet, welches auf das Dach des betroffenen Gebäudes herunterhängen würde. Auf Grund dessen wurde ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei an die Örtlichkeit entsandt. Im weiteren Verlauf konnten dann meterhohe Flammen aus dem Dachstuhl des Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Die Evakuierung des Wohnhauses wurde durch die Feuerwehr veranlasst. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort kam, waren gegen 1.10 Uhr beendet, das Gebäude ist jedoch bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst betreut und anderweitig untergebracht. Eine medizinische Versorgung war glücklicherweise jedoch bei keinem der Bewohner notwendig. Vorsorglich waren zwei Krankenwagen eingesetzt. Zur Klärung der Brandursache sind zwingend weitere Ermittlungen notwendig. Um den Einsatzkräften ein gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen, musste seitens des örtlichen Engergieversorgers an zahlreichen Gebäuden in der Holzwiesenstraße über mehrere Stunden der Strom abgeschaltet werden. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich ersten polizeilichen Schätzungen zufolge auf mindestens 200.000 Euro.

