POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Betrugsdelikt; Einbrüche; Arbeitsunfall; Fahrzeugbrand

Gomadingen (RT): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Mehrere Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der L 230 zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 12.40 Uhr war ein 18-Jähriger mit einem Seat auf der L 247 von Grafeneck herkommend unterwegs und wollte nach links auf die L 230 in Richtung Steingebronn abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von dort kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz Actros eines 59-Jährigen. Der Lkw-Lenker hatte noch vergeblich versucht, den Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Seat um die eigene Achse und blieb im Grünstreifen stehen. Beide Fahrzeuglenker sowie die vier Mitfahrer im Seat im Alter von 18 und 20 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt. Alle Personen wurden nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Einer der drei 18-jährigen Mitfahrer im Seat musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt wurden, dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 40.000 Euro belaufen. Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit jeweils mehreren Fahrzeugen vor Ort. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Pkw überschlagen

Schwere Verletzungen hat ein 21-Jähriger erlitten, nachdem sich sein Pkw auf der B 27 überschlagen hat. Der Mann fuhr am Mittwoch, gegen 21.50 Uhr, in seinem Mercedes-Benz C 43 AMG auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Im Bereich der Abfahrt Walddorfhäslach kam der 21-Jährige wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend für die weitere medizinische Versorgung in eine Klinik gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden. An dem Wagen entstand Sachschaden von schätzungsweise 75.000 Euro. Die B 27 musste für die Einsatzmaßnahmen vor Ort in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt werden, was zu einem entsprechenden Rückstau führte. (ts)

Bad Urach (RT): Gegen Brückengeländer gekracht

Ein Senior ist am Donnerstagmorgen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer gekracht. Der 74-Jährige war mit einem Ford gegen 6.45 Uhr auf der Stuttgarter Straße unterwegs, als er wohl aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Wagen zu weit nach links geriet und frontal mit einem Brückengeländer kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls löste am Pkw das Airbag-System aus. Der Senior, der augenscheinlich einen Schock erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit schätzungsweise 15.000 Euro an. Ein Teil des ebenfalls stark beschädigten Brückengeländers musste von der Feuerwehr, die außerdem die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten abstreute, entfernt werden. (mr)

Esslingen (ES): Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste und deutlich zu hohe Geschwindigkeit ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, den ein 19-Jähriger am Donnerstagabend auf der Emil-Kessler-Straße verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 23.45 Uhr mit seinem Ford Puma auf der Emil-Kessler-Straße unterwegs, als er aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort geparkten Opel knallte. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde dieser auf eine davor geparkte Mercedes E-Klasse und diese wiederum auf einen davor geparkten BMW X3 aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 33.000 Euro belaufen. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Telefonbetrug

Eine Frau aus Neckartenzlingen ist am Mittwoch Opfer eines Telefonbetrügers geworden. Die Frau erhielt am Abend einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Hierbei wurde ihr die offizielle Telefonnummer ihrer Bank angezeigt. Der Betrüger gaukelte dem Opfer vor, er habe etwas Verdächtiges auf ihrem Konto wahrgenommen. In der Folge schickte der Täter der Frau Codes auf ihre Banking App, die sie bestätigen sollte, um ihr Konto zu sperren. Hierbei handelte es sich nicht um Sperrcodes, sondern um Echtzeitüberweisungen. Die Frau überwies so mehrere tausend Euro an den Täter. Im Anschluss flog der Betrug auf. Über echte Bankangestellte wurden Maßnahmen zum Stoppen der Überweisungen eingeleitet. (ts)

Deizisau (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag auf der Esslinger Straße ereignet. Gegen 16.10 Uhr stieß ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes gegen das Heck eines VW, dessen 25-jähriger Lenker an der Anschlussstelle zur B 10 zunächst kurz angefahren war und dann wieder abgebremst hatte. Der VW-Lenker zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn nachfolgend ins Krankenhaus. An den Autos war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Erkenbrechtsweiler (ES): Einbruch in Vereinsheim

Ein Vereinsheim in der Straße Hardtwald ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Freitag und Dienstagnachmittag drang der Täter gewaltsam über die Eingangstür in das Gebäude ein und suchte dort nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Allerdings dürfte der hinterlassene Sachschaden mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (mr)

Wendlingen (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Schwere Verletzungen hat ein 41-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag in der Schäferhauser Straße erlitten. Der Mann war gegen 15.20 Uhr mit Dachdeckerarbeiten auf einer Halle beschäftigt, als er den Halt verlor und mehrere Meter tief zu Boden stürzte. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste der 41-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (mr)

Mössingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Ein Brand eines Autos hat am Donnerstagmorgen in der Roßbergstraße im Stadtteil Öschingen die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 1.50 Uhr fuhr der Besitzer des Opel älteren Baujahres aus seinem Hof, als er zunächst Rauch und schließlich Flammen aus dem Motorraum wahrnahm. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die sich mit zwei Fahrzeugen und neun Mann vor Ort befand, konnte er das Fahrzeug selbstständig löschen. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen Defekt als mögliche Ursache ausgegangen. (jp)

Balingen (ZAK): Fenster eingeschlagen

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Montag, 14 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, in ein Wohnhaus im Schelmenwasen eingebrochen. Über eine eingeschlagene Scheibe verschaffte sich der Täter Zutritt zum Gebäude und suchte anschließend im Inneren nach Stehlenswertem. Nach aktuellem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle eine Geldbörse und richtete einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Albstadt (ZAK): Heftig aufgefahren

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag auf der B 463 im Stadtteil Ebingen ereignet hat. Ein 29-Jähriger befuhr gegen 11.25 Uhr mit seinem Skoda Octavia die Bundesstraße in Richtung Sigmaringen. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 56-Jähriger mit seiner Mercedes G-Klasse an der roten Ampel der Baustelle bremsen und anhalten musste. Weil er zudem keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten hatte, krachte er ins Heck des Mercedes. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davorstehenden VW Tiguan eines 60-Jährigen aufgeschoben. Dabei wurden der Unfallverursacher und der Fahrer des Mercedes so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Während der VW fahrbereit blieb, mussten der Seat und der Mercedes von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Handys gestohlen (Zeugenaufruf)

Mehrere Mobiltelefone der Marke Apple hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Geschäft in der Straße Unter Vorstadt gestohlen. Zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr schlug der Kriminelle die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und griff sich mehre Handys aus der Auslage, mit denen er anschließend unerkannt flüchtete. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden an der Schaufensterscheibe wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07431/935301-0 um Hinweise. (cw)

