POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Radlerin übersehen

Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen auf der Dorfstraße. Ein 24-Jähriger wollte gegen sieben Uhr mit seinem Renault von der Kusterdinger Straße kommend, in die Dorfstraße einbiegen. Dabei übersah er die 44 Jahre alte Radlerin und touchierte sie mit seinem Wagen, sodass sie stürzte und sich verletzte. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens untersuchte und behandelte die Frau vor Ort, die nachfolgend nach Hause entlassen werden konnte. (cw)

Zwiefalten (RT): Pkw contra Lkw

Eine derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzte Autofahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der B 312 zugetragen hat. Die 18-jährige VW-Lenkerin befuhr die Bundesstraße gegen 8.20 Uhr von Riedlingen kommend in Richtung Zwiefalten, als sie im Bereich einer Rechtskurve bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und hierbei in den Gegenverkehr geriet. Dort krachte sie in den Lkw der Marke Mercedes-Benz eines 43 Jahre alten Mannes. Zur weiteren medizinischen Behandlung und Versorgung wurde sie daraufhin in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird in Summe auf circa 9.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jp)

Kirchheim/Teck (ES): Fußgänger verletzt

Zur Kollision zwischen einem Auto und einem Fußgänger ist es am Donnerstagmorgen gekommen. Gegen 7.40 Uhr bog ein 73-Jähriger mit einem Opel von der Kolbstraße aus bei Grün zu einem Einkaufzentrum ab. In der Folge stieß der Pkw mit einem 68 Jahre alten Fußgänger zusammen, der bei Rot zeigender Ampel die Straße überquerte. Der 68-Jährige erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. (mr)

