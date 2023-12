Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit zum Teil Schwerverletzten

Reutlingen (ots)

Unterensingen (ES): Auf Mauer zum Stehen gekommen

Noch unklar ist die konkrete Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B 313 zugetragen hat. Ein 47-jähriger Lenker eines VW befuhr die Bundesstraße gegen 15.55 Uhr in Richtung Metzingen als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, über eine dortige Mauer schanzte und mehrere Meter darauf entlang schlitterte bis er auf der Mauer zum Stehen kam. Der Fahrer blieb derzeitigen Erkenntnissen nach unverletzt, da jedoch im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt wurden, musste er nicht nur eine Blutentnahme, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird in Summe auf circa 35.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jp)

Neckartenzlingen (ES): In den Gegenverkehr geraten

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein schadensträchtiger Verkehrsunfall geführt, den eine 33-Jährige am Donnerstagmittag auf der B 312 zwischen Bempflingen und Neckartailfingen verursacht hat. Die Frau war gegen 13.10 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Neckartailfingen unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit mit ihrem Wagen immer weiter nach links und auf die Gegenfahrspur kam. Ein entgegenkommender 48-Jähriger versuchte noch mit seinem Sattelzug zu bremsen und auszuweichen, wodurch er die Leitplanken touchierte. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Golf durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht wurde und nachfolgend in die Leitplanken prallte, wo er zum Stehen kam. Während ein im VW mitfahrendes und ordnungsgemäß gesichertes ein Jahr altes Kind nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieb, erlitten die Unfallverursacherin und der Fahrer des Sattelzuges leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der VW und der Sattelzug waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 36.000 Euro. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Bundesstraße musste für etwa eine Stunde voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Radler übersehen

Leicht verletzt wurde ein Mountainbike-Fahrer am Freitagmorgen auf der Wöhrdstraße. Eine 47-Jährige befuhr gegen 7.45 Uhr mit seinem Renault Twingo die Wöhrdstraße von der Friedrichstraße herkommend und wollte am Fahrradweg nach links einbiegen um dem Straßenverlauf weiter zu folgen. Dabei fuhr sie langsam an das Verkehrszeichen heran, übersah aber beim Anfahren den von links kommenden, 28 Jahre alten Radler. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radfahrer, wobei er nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (cw)

Bisingen (ZAK): Rollerfahrerin angefahren

Schwer verletzt wurde eine 22-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Heidelbergstraße / Steinhofener Straße ereignet hat. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 18.15 Uhr mit seinem Mercedes Viano die Steinhofener Straße in Richtung Kreisverkehr, als die junge Frau verkehrswidrig auf ihrem Tretroller fahrend den Fußgängerüberweg überquerte. Dabei wurde sie von dem Mercedes erfasst und so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (cw)

Bisingen (ZAK): Mit entgegenkommendem Lkw kollidiert

Ein derzeitigen Erkenntnissen nach schwerverletzter Autofahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der K 7111 zwischen Thanheim und Zimmern zugetragen hat. Der 21-jährige Fahrer eines Peugeot war gegen 7.40 Uhr in Richtung Zimmern unterwegs, als er mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und im Anschluss in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er schließlich mit einem Daimler-Benz Actros eines 50 Jahre alten Mannes. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 21-Jährige durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird in etwa auf 20.000 Euro geschätzt. Da sich beim Unfallverursacher im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, musste er sich im Krankenhaus zusätzlich einer Blutentnahme unterziehen. (jp)

Burladingen (ZAK) / Balingen (ZAK): Witterungsbedingte Unfälle mit hohen Schäden

Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro ist bei zwei witterungsbedingten Verkehrsunfällen am Donnerstagabend entstanden. Ein 40-Jähriger war kurz nach 20.30 Uhr mit einem VW Golf GTI auf der K 7162 von Ringingen herkommend in Richtung Killer unterwegs. Aufgrund von Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Golffahrer im Kurvenbereich von der Straße ab. Sein Wagen überfuhr im Anschluss ein Verkehrsschild und prallte gegen einen Baum. Gegen 21.30 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Mann mit einem Audi A3 Sportback e-tron die Richthofenstraße in Balingen. Auf schneebedeckter Fahrbahn verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Linkskurve von der Straße ab. Anschließend krachte der Audi gegen eine Betonmauer. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Fahrer unverletzt geblieben. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell