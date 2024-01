Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand im Heizraum eines Einfamilienhauses

Wiesbach (ots)

Zeit: 19.01.2024, 09:35 Uhr Ort: 66894 Wiesbach, Bauertstraße SV: Am Freitagmorgen wurde die Polizeiinspektion Zweibrücken über ein brennendes Einfamilienhaus in Wiesbach in Kenntnis gesetzt. Die 67-jährige Bewohnerin bemerkte bereits im Erdgeschoss des Anwesens eine starke Rauchentwicklung und informierte ihren 69-jährigen Ehemann, welcher bereits mit Löscharbeiten begann. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer im Keller befindlichen Heizraum festgestellt und gelöscht werden. Wie es zu dem Brand kam, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Gebäudeschaden von ca. 30.000 Euro. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren ca. 50 Einsatzkräfte mit 10 Einsatzfahrzeugen der Löschbezirke Zweibrücken-Land, Zweibrücken-Stadt, Martinshöhe und Lambsborn. |pizw

