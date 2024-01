Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots)

Am 19.01.2024 gegen 16 Uhr wurde in der Blocksbergstraße in Pirmasens ein PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Fahrzeugführerin konnten Atemalkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Als sie für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen werden sollte leistete sie Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. |pips

