POL-PDPS: Zweibrücken - Telefonbetrüger wieder aktiv (Masche: Falscher Polizeibeamter)

Zweibrücken (ots)

Zeit: 17.01.2024, 10:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet. SV: Erneut wurde ein Senior (83 Jahre) mit einer im örtlichen Telefonbuch (Online-Ausgabe) veröffentlichten Festnetznummer von einem unbekannten Betrüger angerufen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er erzählte die häufig vorgetragene Geschichte, wonach es in direkter Nähe zum Wohnanwesen des Angerufenen zur Festnahme von Einbrechern gekommen sei, die offenbar auch das Haus des Angerufenen als potentielles Einbruchsobjekt ausgekundschaftet hätten. Es folgten die üblichen Fragen nach Geld und Wertgegenständen, über die der Senior verfügen kann und die man sicherheitshalber in polizeiliche Verwahrung geben sollte. Weiterhin versuchte der unbekannte Anrufer Informationen über die Nachbarschaft zu erfragen. Der Angerufene ließ sich auf das Gespräch nicht weiter ein, so dass der Unbekannte keine Übergabe von Geld oder Wertsachen an einen Abholer vereinbaren konnte. Mit einem weiteren Auftreten des unbekannten Telefonbetrügers ist zu rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass echte Polizeibeamte am Telefon weder Fragen nach Geld oder Wertgegenständen stellen, noch diese zur Absicherung gegen Einbrüche in Verwahrung nehmen. |pizw

