POL-PDPS: Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss

Wiesbach (ots) - Zeit: 19.01.2024, 09:35 Uhr Ort: 66894 Wiesbach, Bauertstraße SV: Am Freitagmorgen wurde die Polizeiinspektion Zweibrücken über ein brennendes Einfamilienhaus in Wiesbach in Kenntnis gesetzt. Die 67-jährige Bewohnerin bemerkte bereits im Erdgeschoss des Anwesens eine starke Rauchentwicklung und informierte ihren 69-jährigen Ehemann, welcher bereits mit Löscharbeiten begann. Durch die Feuerwehr ...

