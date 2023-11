Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin überschlägt sich mit Pkw

B88 Uhlstädt - Zeutsch (ots)

Am gestrigen Morgen kam es gegen 08:00 Uhr auf der B88 zwischen den Ortslagen Uhlstädt und Zeutsch zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige kam mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. In der Folge landete der Pkw auf dem Dach. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden und dieser musste durch einen Abschleppdient geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B88 in diesem Bereich bis ca. 10:10 Uhr gesperrt.

