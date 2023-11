LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schleiz (ots) - Am Montagmittag (30.10.2023) kam es in Schleiz zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 12:15 Uhr wollte der nunmehr Geschädigte seinen grauen Skoda auf dem Kaufland-Parkplatz in der Oettersdorfer Straße abstellen und fuhr dazu in eine Parklücke ein. In diesem Moment parkte die bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannte Unfallverursacherin neben dem Skoda aus und streifte diesen ...

mehr