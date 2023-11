Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schleiz (ots)

Am Montagmittag (30.10.2023) kam es in Schleiz zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 12:15 Uhr wollte der nunmehr Geschädigte seinen grauen Skoda auf dem Kaufland-Parkplatz in der Oettersdorfer Straße abstellen und fuhr dazu in eine Parklücke ein. In diesem Moment parkte die bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannte Unfallverursacherin neben dem Skoda aus und streifte diesen währenddessen, sodass Sachschaden entstand. Anschließend fuhr die Unbekannte davon. Am Skoda des Geschädigten entstand Schaden, sodass auch am Verursacherfahrzeug von einer Beschädigung ausgegangen wird. Bei dem gesuchten PKW soll es sich um einen blauen VW Golf (mit Sachschaden vorne rechts) handeln, der von einer ca. 25-jährigen Frau mit dunklen Haaren gefahren wurde. Sowohl die gesuchte Fahrerin als auch mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Schleizer Polizei (03663-431-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0283424 zu wenden.

