Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Niederkrossen - Friedebach (ots)

Am gestrigen Tage kam es auf der Straße zwischen Niederkrossen und Friedebach gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Autofahrerin kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Taxi. In diesem befanden sich der 70-jährige Fahrer und ein 90-jähriger Beifahrer. Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der 90-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und diese wurden abgeschleppt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war für ca. 4 Stunden gesperrt.

