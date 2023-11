Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht

Sonneberg/ Bettelhecken (ots)

Zwischen Montagabend, gegen 20:00 Uhr, bis Dienstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Bettelhecker Straße in Bettelhecken/ Sonneberg zu einem Fahrzeugdiebstahl, sodass nun Zeugen gesucht werden. Der Eigentümer stellte den schwarzen, ca. 10 Jahre alten BMW Kombi am Montagabend auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins in Bettelhecken ab. Am darauffolgenden Vormittag war das Fahrzeug ohne nennenswertes Spurenaufkommen verschwunden, sodass der entsprechende Diebstahl des PKW durch bislang Unbekannte angenommen wird. Die Ermittlungen werden durch die Sonneberger Polizei bzw. die Kriminalpolizeiinspektion in Saalfeld geführt. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des PKW geben können, melden sich telefonisch unter 03672- 4171464 unter Nennung der Vorgangsnummer 0284085.

