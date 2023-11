LPI-SLF: PKW erfasst Fußgänger bei Ausfahrt aus Kreisverkehr

Katzhütte (ots) - Am Freitag, den 27.10.2023 kam es gegen 15:15 Uhr in der Ortslage Katzhütte im Bereich der Oelzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Goldisthal kommend durch Katzhütte. In einer Linkskurve kam die Fahrerin aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 86-jährigen Autofahrer. In Folge des Unfalls fuhr dem ...

mehr