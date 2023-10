Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Katzhütte (ots)

Am Freitag, den 27.10.2023 kam es gegen 15:15 Uhr in der Ortslage Katzhütte im Bereich der Oelzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Goldisthal kommend durch Katzhütte. In einer Linkskurve kam die Fahrerin aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 86-jährigen Autofahrer. In Folge des Unfalls fuhr dem 86-Jährigen ein 51-jähriger Pkw-Fahrer auf. Die 49-Jährige sowie der 86-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden und diese mussten abgeschleppt werden.

