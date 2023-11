LPI-SLF: Mopedfahrer nach Sturz mit Rettungshubschrauber verflogen

Sonneberg/ Bettelhecken (ots) - Zwischen Montagabend, gegen 20:00 Uhr, bis Dienstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Bettelhecker Straße in Bettelhecken/ Sonneberg zu einem Fahrzeugdiebstahl, sodass nun Zeugen gesucht werden. Der Eigentümer stellte den schwarzen, ca. 10 Jahre alten BMW Kombi am Montagabend auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins in Bettelhecken ab. Am darauffolgenden Vormittag war das Fahrzeug ...

mehr