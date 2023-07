Polizei Münster

POL-MS: Polizeikontrolle an der Promenade in Höhe der Salzstraße - Drogen sichergestellt und Strafanzeige erstattet

Münster (ots)

Polizistinnen und Polizisten haben am Freitagnachmittag (7.8., 15:34 Uhr) eine Kontrolle am Rondell zwischen der Promenade und der Salzstraße durchgeführt.

Die Beamten haben mehrere Personen kontrolliert. In einem Erdloch in einem Beet fanden die Beamten circa 70 Gramm Marihuana verpackt in mehrere Tüten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 26-jähriger Tatverdächtiger sie dort versteckt, um diese portioniert verkaufen zu können. Da der Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln besteht, erstatteten die Beamten Strafanzeige gegen den 26-Jährigen. Die Drogen stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell