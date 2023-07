Polizei Münster

POL-MS: Klimaaktivisten blockieren Steinfurter Straße - Polizei löst fünf Personen von der Fahrbahn

Münster (ots)

Sieben Klimaaktivisten haben am Freitagnachmittag (7.7., 17 Uhr) die Steinfurter Straße in Höhe der Austermannstraße Richtung Innenstadt blockiert.

Beim Eintreffen von Polizistinnen und Polizisten entfernte sich eine Person nach Aufforderung von der Fahrbahn. Fünf Aktivistinnen und Aktivisten waren an der Fahrbahn jeweils mit einer Hand festgeklebt. Eine Person hatte sich an eine an der Straße klebende Person angeklebt. Den Einsatzkräften gelang es, drei Personen von der Fahrbahn zu lösen. Zwei waren mit einem Sand-Klebstoffgemisch an die Straße geklebt. Die Feuerwehr Münster unterstützte mit Hilfsmitteln, sodass die Polizisten auch die letzten beiden Personen lösen konnten. Nach den Säuberungsarbeiten der Fahrbahn konnte die Steinfurter Straße um 18:55 Uhr wieder freigegeben werden.

Die sieben Personen im Alter von 21 bis 63 Jahren erwarten Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr, des Nichtanmeldens einer Versammlung, des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Einsatzkräfte der Polizei mussten umfangreiche Verkehrssperrungen vornehmen. Der Verkehr wurde zeitnah über die Straße Wilkinghege abgeleitet, sodass ein Verkehrschaos abgewendet werden konnte.

