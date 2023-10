Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter Fahrer unter Alkohol und Drogen erwischt

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00.45 Uhr stellten zwei Polizeibeamte in der Langen Rötterstraße einen 24-Jährigen auf einem E-Scooter fest, der verbotswidrig noch einen Freund auf dem Roller mitnahm. Die beiden Freunde wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Während der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für den Konsum von Alkohol und Drogen bei dem 24-jährigen Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 0,26 mg/l. Auf der Dienststelle wurde noch ein freiwilliger Urintest durchgeführt, welcher ebenfalls positiv verlief. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen erledigt waren, durfte der 24-Jährige den Heimweg antreten und ihm wurde die Teilnahme am Straßenverkehr bis zur Erlangung der Nüchternheit untersagt.

Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell