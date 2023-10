Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: verlorenes Kennzeichen deckt betrunkenen E-Scooter-Fahrer auf

Eberbach (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Eberbach ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen im Bereich der Neckarbrücke auf. Der 27-jährige Mann wurde daraufhin angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Im Revier angekommen wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Da das Kennzeichen kurz zuvor lediglich verloren ging, konnte der junge Mann leicht nachweisen, dass ein Versicherungsschutz für den E-Scooter besteht. Daher kann er nach Erlangen der Nüchternheit seinen E-Scooter wieder abholen. In erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. /DL

