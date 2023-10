Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: 32-Jähriger attackiert/Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann wurde am Samstagmorgen (14.10.), um kurz vor 6.00 Uhr, in der Bismarckstraße von drei Unbekannten aus bislang nicht bekannten Gründen attackiert und hierbei verletzt. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll einer der Täter dem 32-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Zudem wurde ein E-Scooter und eine Halskette des Mannes bei dem Angriff beschädigt.

Der Angegriffene wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Täter flüchteten vom Tatort. Sie sollen allesamt etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie sollen laut Zeugenaussagen ein südländisches Erscheinungsbild haben und teils Bartträger gewesen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell