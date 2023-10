Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - 22-jähriger Motorradfahrer gerät bei Sonntagstour aus Kurve

Kürten (ots)

Am gestrigen Sonntag kam es in Kürten auf der Straße Esbach (L 161) zu einem Alleinunfall eines 22-jährigen Motorradfahrers aus Oberhausen, der dabei schwer verletzt wurde.

Gegen 11:40 Uhr befuhr der 22-Jährige gemeinsam in einer Kolonne mit zwei weiteren Motorradfahrern die Straße Esbach mit seinem Kraftrad der Marke Kawasaki. In einer Rechtskurve überschätzte er vermutlich seine Geschwindigkeit, fuhr geradeaus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort rutschte er mit seinem Motorrad über den Schotter am Fahrbahnrand in eine Böschung und kollidierte mit einem im Boden verankerten Verkehrszeichen, wodurch dieses herausgerissen und durch die Luft auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Bei Eintreffen der Polizei waren bereits ein Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle, die den Verunfallten vor Ort behandelten. Der Rettungswagen brachte den Oberhausener anschließend mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Straße wurde für knapp 1,5 Stunden in beide Richtung gesperrt. An dem Verkehrsschild und an der Kawasaki entstand ein Sachschaden, der auf über 2.000 Euro geschätzt wird. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell