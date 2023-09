Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - 59-jährige Pkw-Fahrerin wird unter Drogen- und Alkoholeinfluss zwei Mal am gleichen Abend angehalten

Odenthal (ots)

Am Mittwochabend (27.09.) gegen 20:15 Uhr befuhr ein Polizist auf dem Weg zum Dienst die Altenberger-Dom-Straße. Als er sich bereits in dem Kreisverkehr Höhe Bergisch Gladbacher Straße befand, bemerkte er einen mit nicht reduzierter Geschwindigkeit herannahenden Pkw der Marke Opel. Die Fahrerin fuhr unbeirrt auf den Kreisverkehr zu und beabsichtigte in diesen einzufahren. Der Polizist konnte eine Kollision nur durch ein plötzliches Ausweichmanöver nach links mit gleichzeitiger Beschleunigung verhindern.

Er bremste ab, stieg aus und sprach die Beschuldigte an. Im Gespräch nahm er deutliche körperliche Anzeichen eines vorhergehenden Alkoholkonsums bei ihr wahr. Aus diesem Grund forderte der Beamte Unterstützung durch eine Streifenwagenbesatzung an. Diese führte einen freiwilligen Atemalkoholkontrolltest bei der 59-jährigen Fahrzeugführerin aus Odenthal durch. Der Test ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Der Pkw wurde auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt und die Frau wurde zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht, wo sie sich einer angeordneten Blutprobenentnahme unterziehen musste. Dort räumte sie zudem den Konsum und den Besitz von Cannabis enthaltenden Zigaretten ein, die bei ihr aufgefunden werden konnten. Der Führerschein der Odenthalerin wurde sichergestellt und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt. Anschließend durfte sie die Wache verlassen.

Am selben Abend gegen 23:00 Uhr wurde die 59-jährige Beschuldigte an ihrer Wohnanschrift in Odenthal im Rahmen einer Streife angetroffen. Ihr Pkw stand wieder auf dem Parkplatz vor dem Haus. Bei einer Befragung räumte die Frau direkt ein, die Wache mit einem Taxi verlassen zu haben und ihr Fahrzeug anschließend an der Kontrollstelle abgeholt und nach Hause gefahren zu haben.

Ein erneuter durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Die Beamten nahmen die Beschuldigte mit zur Wache Burscheid, wo sie sich erneut einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Ihr Autoschlüssel wurde zudem sichergestellt, um eine erneute Fahrt zu verhindern.

Gegen die 59-Jährige wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenuss, Fahrens unter Alkoholeinfluss und Drogeneinwirkung, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (st)

