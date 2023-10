Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Ohne Kennzeichen und Fahrerlaubnis unterwegs und Drogen im Rucksack

Mehrere Verfahren gegen 20-Jährigen eingeleitet

Roßdorf (ots)

In gleich mehreren Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wird sich ein 20-Jähriger aus Reinheim zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Ein Beamter der Ordnungspolizei war am Freitagmorgen (13.10.) gegen 9.30 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf den jungen Mann mit seinem Roller ohne Kennzeichen aufmerksam geworden. Bei seiner anschließenden Kontrolle durch die verständigten Polizeibeamten zeigte sich, dass der Reinheimer unter dem Einfluss von Drogen stand und zudem 250 Euro Geld, zusammen mit rund 55 Gramm Marihuana sowie 25 Gramm Haschisch in seinem Rucksack mit sich führte, was den Verdacht des Drogenhandels nährte. Er wurde vorläufig festgenommen und kam mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine Blutprobenentnahme. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung, der er freiwillig zustimmte und die ergebnislos verlief, wurde er nach Abschluss aller polizeilichen nach Hause entlassen.

