LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sonneberg (ots) - Bereits am Montagnachmittag wurde ein junger Mopedfahrer in Sonneberg mit einem Rettungshubschrauber verflogen. Der 16-Jährige fuhr mit seinem Moped die Unterlinder Ortsstraße in Richtung Bundesstraße 89 entlang. Aus bisher unbekannten Gründen übersah er ein abgeparktes Fahrzeug und wich nach links auf den Gehweg aus. Hierbei stürzte er und verletzte sich schwer. Sodann wurde er mit einem ...

