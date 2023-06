Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Hillentrup. Zwei Motorradfahrer stürzen durch Laub und Bucheckern auf der Fahrbahn.

Lippe (ots)

Auf der Homeiener Straße in Hillentrup stürzten am Wochenende gleich zwei Motorradfahrer an derselben Stelle. Am Samstagabend (24.06.2023) gegen 20:50 Uhr war ein 65-Jähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock mit seiner BMW in Richtung Homeien unterwegs, als er vor einer Linkskurve aufgrund von Laub und Bucheckern auf der Fahrbahn wegrutschte, die Kontrolle über sein Motorrad verlor und in einen Straßengraben rutschte. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihr zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der gleichen Stelle stürzte am Sonntagabend (25.06.2023) gegen 17:45 Uhr ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Dörentrup. Auch er fuhr mit seiner KTM in Richtung Homeien und rutschte im Bereich der Kurve aufgrund von Bucheckern-Schalen auf der Fahrbahn mit seiner Maschine in den Straßengraben. Der 20-Jährige musste ebenfalls in ein Klinikum gebracht werden, da er durch den Sturz leichte Verletzungen erlitt.

