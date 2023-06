Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb dank Verkäuferinnen und Zeugen gestoppt.

Lippe (ots)

In einer Drogerie in der Langen Straße wurde am Samstagnachmittag (24.06.2023) gegen 16:20 Uhr ein 43-Jähriger aus Dörentrup bei einem Ladendiebstahl erwischt. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Mann dabei, wie er mehrere Parfüm-Flaschen stahl und sprach ihn an, die Ware wieder zurückzugeben. Daraufhin versuchte der Dörentruper aus dem Geschäft zu flüchten. Mehrere Zeugen griffen beherzt ein und hielten den randalierenden Mann fest, um ihn an einer Flucht zu hindern, bis die Polizei vor Ort eintraf und übernahm. Der 43-Jährige, der bereits einschlägig polizeibekannt ist, wurde wegen Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

