IM-MV: Presseeinladung: Innenminister überreicht Förderung für neue Regionalschule in Parchim

Landesbauminister Christian Pegel überreicht am Mittwoch einen Zuwendungsbescheid aus Mitteln des "Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung" (EFRE) für den Neubau der Regionalschule "J. W. von Goethe" in Parchim an den Bürgermeister der Stadt Dirk Flörke.

Termin: Mittwoch, 13. September 2023, 14.30 Uhr

Ort: Gelände in Parchim,Gneisenaustraße am Kreisverkehr zur Dragonerstraße, 19370 Parchim

Das geförderte Vorhaben umfasst den Neubau einer Regionalschule, "J. W. von Goethe", für gut 350 Schülerinnen und Schüler in der Regimentsvorstadt in Parchim. Die verfügbaren Kapazitäten an den Regionalen Schulen sind bereits voll ausgelastet. Somit dient diese Maßnahme vor allem der Deckung des zukünftigen Mehrbedarfs aufgrund der steigenden Anzahl von Kindern im Schulalter. Die Baumaßnahme ist gleichzeitig der Beginn der Entwicklung eines Kinderbildungszentrums (KiBiZ).

