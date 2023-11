Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall gesucht

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstagvormittag kam es in der Klinghammerstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall, sodass nun für die weiterführenden Ermittlungen Zeugen gesucht werden. Gegen 10:45 Uhr fuhr die Fahrerin eines weißen Opel Corsa die Klinghammerstraße in Richtung der Schwarzburger Chaussee entlang. Im Kreuzungsbereich des Bayreuther Platzes stoppte die Fahrerin anschließend ihren PKW an der Haltelinie. Kurz darauf kam es auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig/ Radweg zum Sturz einer Radfahrerin. Die 78-Jährige klagte im Nachgang über leichte Schmerzen. In Anbetracht teils widersprüchlicher Angaben zum vermeintlichen Unfallhergang werden dringend Zeugen gesucht, die Angaben zum Geschehen machen können. Insbesondere ein vor der Radfahrerin befindlicher Fußgänger (auf dem Gehweg in Richtung Lutherkirche) sowie weitere, unabhängige Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0285943 an die Saalfelder Polizei zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell