Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Feuer in Hauseingang entzündet

Rastatt (ots)

Vermutlich um sich zu wärmen, soll ein 43-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr in einem Hauseingang eines Wohnhauses in der Straße "Zur Leopoldfeste" ein Feuer gemacht haben und anschließend eingeschlafen sein. Anwohner bemerkten das schon etwa zwei Meter hohe Feuer zum Glück rechtzeitig und konnten es selbstständig löschen. Ob und falls ja, wie hoch der Sachschaden beziffert wird, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte bei dem zunehmend unkooperativen und aggressiven Mann keine gesundheitliche Beeinträchtigung feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2,3 Promille. Mutmaßlich aufgrund seines alkoholisierten Zustandes konnte sich der Anfang 40-Jährige nicht an den Zugangscode seiner eigenen Wohnanschrift erinnern und wurde für die Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

/sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell