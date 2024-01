Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Schreckschusswaffe abgenommen und sichergestellt

Appenweier, Urloffen (ots)

Am Sonntagabend wurde der Polizei eine Person gemeldet, die in einer Bar in der Schulstraße offenbar eine Waffe mit sich führen würde. Mehrere Streifenbesatzungen rückten in der Folge an und umstellten die Bar. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte ein 20-Jähriger beim Verlassen der Bar vorläufig festgenommen werden. Im Hosenbund des Heranwachsenden wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden, die nach ersten Erkenntnissen nicht zum Einsatz kam. Im Zuge der Kontrolle konnten außerdem Drogen bei dem Festgenommenen aufgefunden werden. Der 20-Jährige leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand, sodass ihm Handschließen angelegt wurden. Möglicherweise befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Der junge Mann steht ferner im Verdacht, in der Nacht auf Samstag in einer Gaststätte im Mühlweg in gleicher Weise aufgefallen zu sein. Kurz nach Mitternacht soll der Verdächtige zwei Lokalgäste mit einer Waffe bedroht und einen Zeugen, der schlichten wollte, geschlagen haben. Die weiteren Ermittlungen hierzu führen die Beamten des Polizeipostens Appenweier.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell