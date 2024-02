Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise zu einem Reisebus

Bad Honnef (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Samstag (10.02.2024) in Bad Honnef ereignet hat.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhren zwei Pkw zur Unfallzeit gegen 14:20 Uhr die L 83 aus Richtung Aegidienberg kommend in Fahrtrichtung Ittenbach. In einem Kurvenbereich kam den Fahrzeugführern zwei Radfahrer und ein Reisebus entgegen. Der Reisebus überholte in der Kurve die beiden Zweiradfahrer und geriet so nach Angaben der Zeugen auf die Gegenfahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste der vorne fahrende Autofahrer ab, so dass der dahinter befindliche Fahrzeugführer auffuhr und sich dabei verletzte. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Reisebusses setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen des Unfalls, die insbesondere Angaben zu dem Reisebus oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228-15 0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

