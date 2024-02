Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Raub auf Tankstelle - Kassierer mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Freitagabend (16.02.2024) eine Tankstelle auf der Hausdorffstraße in Kessenich überfallen hat.

Zur Tatzeit gegen 21:45 Uhr hatte der Mann den Kassenraum der Tankstelle betreten und unter Vorhalt eines Messers von dem Kassierer die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten erzwungen. Anschließend rannte der Täter in Richtung Urstadtstraße davon.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme des Mannes, der wie folgt beschrieben wird:

- Etwa 185 - 190 cm groß, schmale Statur, trug einem grauen Pullover mit Kapuze über dem Kopf und darunter eine dunkle Mütze, einen blauen Mundschutz, eine schwarze Daunenjacke und schwarze Schuhe

Das zuständige Kriminalkommissariats 13 hat nach der Spurensicherung am Tatort die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Ermittler prüfen auch Zusammenhänge zu einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Rüngsdorf am 11.02.2024 (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5711533), bei dem der Tatverdächtige in ähnlicher Weise beschrieben wurde.

