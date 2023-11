Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß; zwei verletzte Personen; Rund 20.000 Euro Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Donnerstagmorgen um 06:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer die L 597 in Richtung Friedrichsfelder Landstraße entlang. Als dieser nach links abbiegen wollte, übersah er den ebenfalls auf der L 597 in Richtung Schwetzingen fahrenden 24-jährigen Suzuki-Fahrer. Die Autofahrer stießen in der Folge frontal zusammen. Beide Männer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell