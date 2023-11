POL-MA: Heidelberg: Fußgängerin und Roller-Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Um kurz vor 10 Uhr konnte in der seit Donnerstagabend bestehenden Vermisstenfahndung Entwarnung gegeben werden. Die gesuchte 79-Jährige konnte leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlbehalten, auf dem Gelände einer Klinik aufgefunden werden. Sie befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung. Rückfragen bitte an: ...

