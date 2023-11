Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahn missachtet Sperrsignal und kollidiert mit PKW

Mannheim (ots)

Eine Straßenbahn der Linie 7 befuhr gestern gegen 7 Uhr die Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt. Eine 27-jährige BMW-Fahrerin befuhr ebenfalls die Feudenheimer Straße in die gleiche Fahrtrichtung. Auf Höhe der Dudenstraße missachtete der 44-jährige Straßenbahnfahrer das für ihn geltende Sperrsignal und kollidierte in der Folge mit der bei Grünlicht wendenden 27-Jährigen. Durch den Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

