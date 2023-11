Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und flüchten

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gab sich gestern als Handwerker aus, wodurch er sich Zutritt zu einem Anwesen einer 87-Jährigen und deren Ehemann im Gothaer Weg verschaffte. Er klingelte gegen 15 Uhr an deren Haustür und ihm wurde durch das Ehepaar geöffnet. Hiernach gab er sich als Handwerker eines ansässigen Energieunternehmens aus, der die Wasserleitungen im Haus überprüfen müsse. Die 87-Jährige begleitete den unbekannten Täter daraufhin in die Küche. Nach einer kurzen Inaugenscheinnahme der Wasserleitung sollte daraufhin die Leitung des Bads im Obergeschoss überprüft werden. Auch hier begleitete die Eigentümerin den Unbekannten ins Obergeschoss. Hier stellte sie überrascht eine weitere männliche Person fest, welche sie nicht ins Haus gebeten hatte und sprach diesen an. Beide unbekannten Täter rannten daraufhin die Treppe hinunter, flüchtete aus dem Haus und fuhren mit einem weißen Transporter in unbekannte Richtung davon. Die 87-Jährige stellte im Nachgang fest, dass die Nachttischschubladen im Schlafzimmer neben dem Bett offen stand und der darin befindliche Gold- und Silberschmuck entwendet wurde. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags.

Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

Personenbeschreibung 1. Täter:

- ca. 35 Jahre

- ca.170 cm groß

- schlanke Statur

- akzentfreies Deutsch

- braunes, lichtes Haar

- schwarzer Parka

Personenbeschreibung 2. Täter:

- ca. 40 - 45 Jahre alt

- ca. 165 cm groß

- kräftige Statur

- akzentfreies Deutsch

- kurze, rötliche Haare

- dunkle Kappe und schwarzer Parka

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden, unter: 0621-718490.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell